MSZ: w ministerstwie nie pracują już osoby związane z PRL

"Wczoraj wygasły stosunki pracy w MSZ z osobami pracującymi lub współpracującymi z komunistyczną bezpieką" - pisze na Twitterze Andrzej Papierz, dyrektor generalny służby zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

We wpisie Papierz podkreśla, że jest to wielki sukces po 30 latach od obrad Okrągłego Stołu. "Symbolicznie i faktycznie sprawiedliwości stało się zadość. Recepta sukcesu: wola polityczna plus konsekwencja" - pisze dyrektor z MSZ.