MSZ o sprawie Polaka w rosyjskiej kolonii karnej: "Traktowana priorytetowo"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że sprawa Plaka znajdującego się w rosyjskiej kolonii karnej jest traktowana priorytetowo. Działania w tej sprawie prowadzi polski konsul w Moskwie.

O informacje o działaniach resortu spraw zagranicznych w sprawie Polaka osadzonego w rosyjskiej kolonii karnej, Adam Bodnar zwrócił się w połowie lutego. W poniedziałek odpowiedzi na pytania rzecznika udzielił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Przebywający w kolonii karnej obywatel Polski to przedsiębiorca spod Białegostoku, który w 2019 roku został skazany przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej za szpiegostwo. Za zarzucane mu czyny orzeczono karę 14 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna twierdzi że został wrobiony przez rosyjskie służby specjalne, o czym pisała niedawno Wirtualna Polska.

Polak w rosyjskiej kolonii karnej. Co robi MSZ?

Z odpowiedzi MSZ na pismo RPO wynika, że dotychczas ministerstwo wystosowało w tej sprawie 12 not dyplomatycznych. Osadzonego sześciokrotnie odwiedził konsul. Z informacji wynika, że odwiedziny miały miejsce w październiku. Polak otrzymał także pieniądze i przesyłki. "Przekazano siedem bezzwrotnych zapomóg pieniężnych, każda w wysokości ok. 100 euro. (...)Przekazywano również paczki z odzieżą, artykułami spożywczymi i znaczkami pocztowymi" - informuje MSZ.

Adam Bodnar w swoim piśmie do resortu spraw zagranicznych alarmował, że istnieją powody by przypuszczać, że Polak przetrzymywany jest w warunkach naruszających podstawowe prawa człowieka. "Warunki pobytu w Zubowej Polanie nie należą do najłatwiejszych, jednak nie posiadamy dowodów, by nasz obywatel był dyskryminowany lub traktowany gorzej, niż pozostali współosadzeni" - odpowiedział Wawrzyk przesłanym RPO dokumencie.

Interwencja konsula przyniosła skutek

Wiceminister spraw zagranicznych poinformował, że osadzony Polak posiada wszystkie kontakty do polskiego konsulatu w Moskwie. Ostatnia rozmowa telefoniczna z konsulem miała miejsce 21 stycznia. "Poinformował w niej, że czuje się dobrze i podziękował za szybką interwencję konsula ws. zamykania go w karcerze. Według jego opinii przyniosło to oczekiwany skutek i jak dotąd nie spotykają go szykany ze strony administracji więzienia" - napisał Wawrzyk.

O przekazanie osadzonego w Rosji obywatela do Polski wnioskować miało również Ministerstwo sprawiedliwości. "Z posiadanych przez nas informacji wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje złożyć wniosek na podstawie Umowy polsko-rosyjskiej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych o przekazanie go do Polski w celu dalszego odbywania kary. Wniosek polskiego MS jest niezależny od negatywnie rozpatrzonej przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości prośby o przeniesienie złożonej przez samego osadzonego" - czytamy w odpowiedzi MSZ.