Mroźne Mikołajki? Niedoczekanie. Za kilka dni będzie ciepło jak na wiosnę

W sobotę rozpoczyna się meteorologiczna zima która, można powiedzieć, daje popalić mieszkańcom wielu regionów Polski, przynosząc bardzo niskie temperatury. Dzisiejsza noc na stacji w Stuposianach przyniosła aż -23 stopnie mrozu.

Za frontem zmierza do Polski cieplejsza masa powietrza. Od następnych dni zaczniemy dostawać się pod wpływ zachodniej cyrkulacji zwaną strefową. Taka sytuacja faworyzuje przesuwanie się ośrodków niskiego ciśnienia nad Bałtyk, raz po raz częstując nas frontami atmosferycznymi z opadami. Pierwsze dni grudnia na zachodzie kraju już zasieją ziarenko niepewności co do opadów śniegu. Na termometrach ujrzymy średnio od 3 do 7 stopni. W Mikołajki, a więc 6 grudnia, na termometrach na zachodzie nawet +10,+11 stopni!