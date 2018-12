Pogoda na dziś - 1 grudnia. Aż 10 stopni różnicy i ostrzeżenia IMGW

Na wschodzie minus 5, a na zachodzie plus 5. Tak duża różnica temperatur to wynik wypierania zimnych mas powietrza przez ciepły front z zachodu. Wciąż jednak może padać śnieg i marznący deszcz. IMGW ostrzega kierowców: to będą trudne godziny.

Na styku ciepłej i mroźnej masy powietrza padać będzie śnieg i marznący deszcz zamieniający jezdnie i chodniki w "ślizgawki" (flickr.com, Fot: Sven Hoffmann)

W sobotę pogodę w pasie wschodnim i środkowym kraju kształtować będzie skraj słabnącego układu wysokiego ciśnienia o nazwie Dominik znad Rosji. To oznacza, że z południowego wschodu nad wschodnią i środkową Polskę nadal napływać będą mroźne masy powietrza. Ciepłe powietrze z południowego zachodu natomiast docierać będzie już nad zachodnią część kraju.

Uważajmy, bo w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce (od Zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę i Lubuskie po Dolny Śląsk i Opolszczyznę) może padać marznący deszcz powodujący na drogach niebezpieczną gołoledź - alarmują w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Culmulus.

Na styku ciepłej i mroźnej masy powietrza miejscami może padać też śnieg i śnieg z deszczem. Opady będą tworzyć na jezdniach i chodnikach cienką warstwę lodu, zamieniając drogi w "ślizgawki". Policja ostrzega, że taka nawierzchnia jest jak szkło i na takiej "szklance" nawet wytrawny kierowca może mieć problemy.

Strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód - w sobotę przed południem obejmuje już dużą część zachodniej Polski.

Śliskie drogi w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia 1. stopnia przed marznącym deszczem oraz mżawką powodującymi gołoledź dla siedmiu województw zachodniej Polski.

Prognoza ostrzeżeń zakłada natomiast rozszerzenie tego alertu w sobotę wieczorem na całą Polskę. W nocy i w niedzielę rano ślisko będzie na trasach we wszystkich regionach.

10 stopni różnicy

W ciągu dnia termometry wskażą od -5/-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-5 st. C na zachodzie Polski.

W większości regionów południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany 10-25 km/h. Tylko w północnej Polsce nadal będzie mocnej wiało (do 45-30 km/h), ale porywy będą stopniowo słabły.

W niedzielę przez cały dzień pogodnie i dość słonecznie będzie na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Natomiast w północnej, a po południu także w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce dominować będą chmury frontów atmosferycznych z opadami deszczu, a na Mazurach i Podlasiu popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a miejscami marznący deszcz, powodujący na drogach gołoledź.

Będzie cieplej - wiosna grudnia

W nadchodzącym tygodniu w kraju dominować będą niże znad Skandynawii, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, które sprawią, że z zachodu zaczną do nas docierać ciepłe i wilgotne masy powietrza pochodzenia atlantyckiego.

Napływ tych ciepłych i wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku sprawi, że od poniedziałku w całym kraju temperatury będą dodatnie i oscylować będą w okolicach 5 - 9 stopni, a na zachodzie temperatura może podskoczyć nawet do 12 kreski.

