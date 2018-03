Mróz objął całą Polskę i nie odpuszcza. Pogoda na trzy dni

Pogodnie, dość słoneczne, bez opadów, ale mroźno - taka pogoda czeka nas przez najbliższe trzy dni. W całej Polsce termometry nadal będą wskazywać minusowe temperatury.

W czwartek, piątek i sobotę nadal będzie zimno (Pixabay.com)

Mimo że w czwartek na przeważającym obszarze kraju możemy spodziewać się słońca, będzie zimno. Chmury i śnieg pojawią się jedynie na północnych i północno-wschodnich obrzeżach Polski, i pod koniec dnia także na wschodzie, gdzie termometry wskażą od -12 do -9 st. C. Na zachodzie kraju pokażą z kolei od -7 do -5 st. C.

W piątek też głównie będzie pogodnie. Jedynie na północno-wschodnich i wschodnich krańcach kraju pojawi się więcej chmur. Będzie również trochę przejaśnień i słonecznych chwil, a od czas do czasu poprószy słaby śnieg. Cieplej nie będzie. Na północnym-wschodzie i wschodzie spodziewajmy się od -9 do -6 s. C, a na na zachodzie i południowym-zachodzie kraju od -5 do -3 st. C.