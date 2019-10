Możliwe przesunięcie brexitu. Nowe doniesienia brytyjskich mediów

"The Sunday Times" poinformował, że coraz bardziej prawdopodobne jest kolejne przesunięcie daty brexitu - do 31 stycznia 2020. Ma się tak stać, jeśli premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie będzie w stanie przeforsować uzgodnionego porozumienia w Izbie Gmin.

Brytyjskie media poinformowały w sobotę, że premier Boris Johnson wysłał do Brukseli list ws. opóźnienia brexitu. Teraz "The Sunday Times" podaje, że przesunięcie może być ruchome. Szef rządu ma mieć zaledwie tydzień na to, aby Izba Gmin poparła wypracowane porozumienie.