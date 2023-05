Może być groźnie. Ostrzeżenia dla dużej części Polski

- W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami na wschodzie wzrastające do dużego i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. W trakcie burz może spaść do 30 mm deszczu oraz grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także porywisty, północno-zachodni, w trakcie burz może osiągać porywy do 65 km/h - mówi Kowalczuk.