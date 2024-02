Możdżonek rozwiewa wątpliwości. Wchodzi na poważnie do polityki

To szkodliwe dla Polski. W parlamencie nie widzę od dawna żadnej merytoryki. Jest podgrzewanie emocji i to głównie tych negatywnych, szczucie jednych na drugich. Każdy jest w stanie to wychwycić. Politycy cynicznie grają emocjami swojego elektoratu, a my trochę do tego przywykliśmy. Szkoda, bo zamiast zajmować się sprawami naprawdę istotnymi, wszystko sprowadza się do poziomu politycznych happeningów i autokreacji poszczególnych polityków.