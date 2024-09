Mówił o "trumnie na kółkach". Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. adwokata

Chodzi o słowa, którymi adwokat podsumował zdarzenie. Winił on kobiety za to, że poruszały się "trumną na kółkach". Tą wypowiedzią zajął się w pierwszej kolejności sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jego decyzją Paweł K. został skazany na zawieszenie w czynnościach zawodowych na 16 miesięcy. Po apelacji sprawa trafiła do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie, który podtrzymał dotychczasową decyzję.