Motornicza zaatakowana we Wrocławiu. Sprawcę nagrały kamery

Druzgocące zachowanie pasażera tramwaju we Wrocławiu. Policja udostępniła nagrania z kamer wagonu, które zarejestrowały przerażający moment po końcu jednego z nocnych kursów. Na ujawnionym materiale widać, jak motornicza po przyjechaniu na przystanek końcowy, podchodzi do mężczyzny i próbuje go wybudzić. Kobieta zaczepia pijanego pasażera nogą, jednak ten przez dłuższy czas nie reagował. Gdy się ocknął, był bardzo agresywny i w pierwszym momencie prawie uderzył motorniczą w twarz. Po ostrej wymianie zdań podejrzany próbował przejść do przodu, jednak się przewrócił, za co obarczył kobietę, którą kilkukrotnie w następstwie kopał i szarpał. W pewnym momencie motornicza uciekła z wagonu przez tylne drzwi o własnych siłach i o wszystkim powiadomiła policję. "Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole prowadzą czynności w sprawie napaści na motorniczą wrocławskiego MPK, do której doszło 19 stycznia br., we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej. Wizerunek sprawcy ataku oraz przebieg przedmiotowego zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. W przypadku rozpoznania mężczyzny z nagrania prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel.: 47 87 146 05, 47 87 145 25, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość" - apeluje policja.