Motocykliści spod Lublina poczuli wiosnę. Po 2 tys. zł mandatu dla każdego

Ruszył sezon motocyklowy, a z nim pierwsi kierowcy jednośladów, którzy sprawdzają swoje maszyny na drogach. Pod Lublinem dwóch mężczyzn przesadziło z prędkością, a ich brawurową jazdę uwiecznił wideorejestrator nieoznakowanego radiowozu. Policja opublikowała te nagranie ku przestrodze. Widać na nim, że w pewnym momencie motocykliści wyprzedzają osobówkę, gdy akurat zbliżali się do terenu zabudowanego, gdzie maksymalna prędkość wynosiła 70 km/h. Policjanci z radiowozu uchwycili moment, jak obaj panowie poruszają się z prędkością przekraczającą 130 km/h. Policyjny wóz śledził kierowców, aż do momentu przybycia motorowego patrolu, który zajechał im drogę i przystąpił do interwencji. "Motocykliści z Firleja jeszcze dobrze nie rozpoczęli sezonu motocyklowego, a już zostali zatrzymani za przekroczenie prędkości. 64 i 31-latek jechali z prędkością 154 km/h. Mężczyźni zostali zatrzymani przez patrol radzyńskiej drogówki. Za popełnione wykroczenie otrzymali po 14 punktów karnych i mandaty w wysokości 2000 zł. Apelujemy o bezpieczną i ostrożną jazdę" - przekazała policja.