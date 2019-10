Moskwa potwierdza zakaz. Małgorzata Gosiewska nie wjedzie do Rosji

Rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska nie ma prawa wjazdu na ich teren. Powodu takiej decyzji nie podano.

Białoruscy pogranicznicy długo sprawdzali paszport wicemarszałek. Chcieli także zajrzeć do bagażnika samochodu należącego do polskich służb konsularnych, co jest naruszeniem międzynarodowych konwencji - wyjaśnia TVP. Ostatecznie Białorusini wpuścili polską delegację, zaznaczając, że Małgorzata Gosiewska znajduje się na rosyjskiej liście osób, których wjazd nie jest pożądany.