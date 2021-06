Moskwa ma plan na Polskę? Kaczyński "podgrzewa atmosferę"

Sejm zebrał się na posiedzeniu niejawnym, aby omówić cyberataki, z którymi mierzy się Polska. Według medialnych doniesień w trakcie obrad wicepremier Jarosław Kaczyński miał mówić, że "Rosja ma już plan na Polskę". - Jest to podgrzewanie atmosfery. My nie znamy do końca kulisów działań, które zostały podjęte wobec ministra Dworczyka oraz innych polityków. Dopóki tej wiedzy nie mamy, trudno formułować jakiekolwiek tezy. Wiadomo jest, że obecny konflikt będzie zupełnie inny niż te konflikty, które odbywały się lata temu. To będzie konflikt prowadzony w cyberprzestrzeni - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. - Obserwujemy przymiarki do konfliktu, mamy ataki na systemy wyborcze państw, mamy profilowanie wyborców, ale to nie jest takie działanie, którego będziemy się spodziewali się w przypadku konfliktu pomiędzy państwami. Jeśli doszłoby do takiego konfliktu, to atakowane będą elementy infrastruktury krytycznej, takie jak elektrownie jądrowe, systemy zasilania, linie przesyłowe. Nie będzie potrzeby wprowadzania wojsk - wskazał wojskowy.