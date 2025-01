Była ambasadorem USA w Polsce. Media: Wraca. Wskazali kraj

W listopadzie w rozmowie z PAP Mosbacher wyraziła gotowość do powrotu do służby publicznej. - Niezależnie od tego, jaką rolę będę pełnić, kocham Polskę, mam ją teraz we krwi, i ktokolwiek zostanie następnym prezydentem Polski, będę robiła, co tylko będę mogła, by wspierać relacje Polski i Stanów Zjednoczonych - mówiła.