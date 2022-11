Morski "potwór" zauważony w Szkocji. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Do sieci trafiło nagranie rzadko spotykanego "potwora" morskiego. Mieszkaniec Szkocji Mike Arnott wybrał się na spacer po plaży i w pewnym momencie zobaczył coś intrygującego na piasku. Jak przekazał agencji Reutera, w pierwszych chwilach myślał, że zobaczył "obcego". Wszystko działo się w Edynburgu na Portobello Beach. Mężczyzna był przekonany, że jest to szyszka pokryta mchem, jednak po zobaczeniu go z bliska, na chwilę zamarł. - Myślałem, że to "obcy". Przerosło to mój umysł. Byłem bardzo zaskoczony. Odwróciłem to i zobaczyłem, że ma mnóstwo malutkich nóżek. Nigdy nie widziałem czegoś takiego - przekazał Arnott. Nagranie Szkota wzbudziło duże zainteresowanie. Szybko okazało się czym jest dziwne stworzenie z kolcami. To "mysz morska", która jest gatunkiem morskiej pierścienicy, występującej w morzach otaczających Europę. - Wygląda trochę dziwnie, ale jest to rodzaj morskiego robaka szczecinowego, który żyje wzdłuż całego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Jest przez nas nazywany "myszą morską" - poinformował Pete Haskell, ekspert ze Scottish Wildlife Trust.