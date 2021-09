Mors Wally "terroryzuje" brytyjskie wybrzeże. Zwierzę zatapia jachty

Mors Wally zwiedza brytyjskie wybrzeże. Ssak niszczy jachty

Zupełnie inne podejście do Wally'ego mają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Właściciele jachtów i zarządców lokalnych przystani nazywają morsa terrorystą. Wszystko przez to, że niszczy on pływające przy wybrzeżu jachty i motorówki.