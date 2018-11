Morderstwo Pauliny D. Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Gruzina

Ukraiński sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Mamuka K. 39-letni Gruzin jest podejrzany zabójstwo Pauliny D. Wkrótce może dojść do ekstradycji mężczyzny do Polski.

- Zgodnie z umową ekstradycyjną wobec podejrzanego zastosowano 40-dniowy areszt. Obecnie trwa procedura związana z wnioskiem o jego ekstradycję. Jeśli przychyli się do niego sąd, mężczyzna zostanie przetransportowany do Polski i z chwilą przekroczenia przez niego granicy trafi do aresztu oraz usłyszy zarzuty - wyjaśnił rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania.