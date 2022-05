Mordercy, krew na ścianach i ludzie-zombi. Przerażająca relacja z rosyjskiego szpitala psychiatrycznego

- Wielu ludziom może się nie spodobać to, co powiem, ale gdy słyszałem za kratami, że ktoś kurczowo trzyma się nadziei na wyjście na wolność, to miałem go za słabiaka. Nie chciałem trzymać się czegoś, co by rzeczywistość mogła zdeptać. Odmawiałem sobie nadziei - zaznaczył.