Morawiecki zrugał posłów PO. Jest dobitna odpowiedź

- Wy, posłowie PO, PSL, zrobicie wszystko, żeby wstawić się w obronie brukselskich elit, warszawskich salonów. I to jest wasza polityka. Tymczasem my przede wszystkim myślimy o wszystkich sprawach polskich, bo mamy obowiązki polskie i działamy dla Polski - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Do jego słów odniosła się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Platformy Izabela Leszczyna. - Naprawdę trudno człowiekowi przez usta przechodzą takie słowa, ale premier Polski jest kłamcą. W ustach człowieka, który niedawno zarobił kilkanaście milionów na działkach, za które zapłacił kilkaset tysięcy, w ustach człowieka, który przez lata korzystał na transformacji i jako prezes banku myślał o zyskach banku i swoich, powiedzieć tak do ludzi, którzy od wielu lat siedzą w parlamencie i całe swoje życie poświęcają temu, żeby w Polsce dobrobyt dla wszystkich ludzi był coraz większy, jest kompletną nieuczciwością - stwierdziła. - Premier wie, że kłamie. On mówi do widzów TVP. Oni wycinają sobie taką sekwencję: "Platforma myśli z poziomu szklanych wieżowców, my myślimy o ludziach biednych". Przecież to jest kpina i bzdura. Gdyby myśleli o ludziach biednych, nie doprowadziliby do drożyzny i do tego, że mamy pewnie już dzisiaj dwucyfrową inflację - dodała.