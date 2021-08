Morawiecki znowu odpowiada Tuskowi. Pisze o "ochronie instytucji rodziny"

Donald Tusk podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Nakła nad Notecią podzielił się refleksją na temat rodziny oraz macierzyństwa. - Urodzenie dziecka to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok. Musimy podjąć działania, żeby polska kobieta miała poczucie, że jest równoprawna, że macierzyństwo nie zamieni ją w niewolnicę, a tak często się w Polsce dzieje - mówił były premier.