Morawiecki zachwycony Bidenem. "Doskonale rozumie Polskę"

- Prezydent Biden powiedział, że nie możemy się lękać, nie możemy się bać. I to jest najważniejsze. I sam też nie bał się być między ludźmi - blisko uchodźców, blisko żołnierzy, blisko mieszkańców Warszawy. Ta bliskość to nasza siła. To Putin powinien się bać - ocenił Morawiecki w rozmowie z "Faktem" .