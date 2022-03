Sikorski nie pojawił się na przemówieniu Bidena w Warszawie: to był mój mały protest

Sikorski o procesie z Kaczyńskim. "Zamierzam wezwać prezesa PiS na świadka"

W wywiadzie poruszono także kwestię katastrofy w Smoleńsku z 2010 r. - Mam proces sądowy z Jarosławem Kaczyńskim. To on mnie pozwał za to, że powiedziałem, iż prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do wypadku. Jeśli prezes PiS ma dowody, że był zamach, to zamierzam go wezwać na świadka, by przedstawił dowody w sądzie - mówił Sikorski.