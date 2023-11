Morawiecki zaapelował do posłów. Sala wybuchła śmiechem

Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości do tego, by tworzony przez jej polityków rząd zdobył wotum zaufania w Sejmie. Pokazało to chociażby głosowanie w sprawie wyboru marszałka Sejmu. Kandydatka PiS Elżbieta Witek otrzymała zaledwie 193 głosy. Na lidera Polski 2050 Szymona Hołownię zagłosowało z kolei 265 posłów.