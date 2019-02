Morawiecki w wywiadzie dla "Haaretza". Komentuje stosunki polsko-izraelskie

Premier Polski Mateusz Morawiecki przyznaje, że wśród Polaków byli "indywidualni przestępcy, jak w każdym innym narodzie", ale nie zaakceptuje żadnych uogólnień na temat zaangażowania Polski jako narodu i Polaków jako narodu w zbrodnie nazistów.

- Nie jest to dla mnie problem, gdy ktoś wspomniał o tym, że podczas okrutnej, złej, dehumanizującej wojny w moim narodzie byli indywidualni przestępcy – oczywiście że byli, tak jak byli w każdym innym narodzie – mówi Morawiecki. - Ale kiedy używane są stereotypy, że "każdy Polak wyssał antysemityzm z piersi swojej matki", to jest to nic innego jak rasizm.

"Ta plaga jest marginalna"

- My w Polsce również do pewnego stopnia mamy do czynienia antysemityzmem, ale na szczęście jest on marginalny – mówi Morawiecki, powołując się na niedawny raport Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. - Polska jest jednym z niewielu krajów w UE, w którym liczba incydentów antysemickich maleje, podczas gdy w wielu innych krajach obserwujemy niepokojące wydarzenia - mówi, zauważając że antysemityzm wydaje się wzrastać w takich krajach jak Francja, Niemcy, Szwecja, czy Wielka Brytania.