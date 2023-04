Morawiecki w Gliwicach. Zaczął od Tuska

- Donald Tusk przypomniał sobie o przemyśle zbrojeniowym i zaczął opowiadać farmazony. Za jego czasów 8 tysięcy ludzi poszło na bruk. Panie Tusk, jak pan ma odwagę, to niech pan pójdzie do tych zwolnionych pracowników, tylko proszę ubrać grubą kufajkę, żeby pana kijami nie obili za mocno. Proszę przyjechać do Bumaru i zapytać jak ta rzeczywistość wyglądała - mówił premier na początku wystąpienia.