Morawiecki ujawnia. W sieci wrze

Kuchciński szefem KPRM? "To jest dla mnie niezwykle istotne"

- Co do zmiany na czele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to mogę potwierdzić. To mój autorski pomysł. Poprosiłem pana marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli jaką jest szef kancelarii - powiedział premier.