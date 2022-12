Morawiecki uderza w Ziobrę. Leszczyna: "Ma rację, ale zapomina o jednej rzeczy"

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wymiar sprawiedliwości jest "kulą u nogi" i "blokadą dla środków unijnych". - Ta wojenka między premierem a ministrem sprawiedliwości toczy się od bardzo dawna ze szkodą dla nas wszystkich. Te szkody to nie tylko pieniądze, których nie mamy na rozwój, tani prąd i transformację energetyczną. Ta wojenka jest szkodliwa dla wymiaru sprawiedliwości - mówiła w programie "Tłit" posłanka PO Izabela Leszczyna. Kto zostanie ministrem sprawiedliwości, gdy PO wróci do władzy? Czy będzie to Roman Giertych? - Nie. Myślę, że jednoznacznie na to pytanie odpowiedział już Donald Tusk. Dziś koncentrujemy się nie na tym, kto będzie jakim ministrem, tylko jak odblokować pieniądze z KPO, bo będziemy chcieli racjonalnie je inwestować i reformować ten nieszczęsny wymiar sprawiedliwości, by spełniał oczekiwania ludzi. Przez reformy Morawieckiego, Ziobry i Kaczyńskiego nie poprawiło się nic i mamy chaos. Morawiecki ma tutaj rację, tylko nie dodaje słów: "Przepraszam was drogie Polki i Polacy. Przez 7 lat rząd PiS odpowiadał za to, a dziś podaję się do dymisji, bo nie dałem rady" - dodała posłanka PO.

