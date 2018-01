Morawiecki skomentował dramat na Nanga Parbat. Docenił Bieleckiego i Urubko

Premier Polski odniósł się do wydarzeń, które rozegrały się w Himalajach. Morawiecki pochwalił Adama Bieleckiego i Denisa Urubko, którzy w porzucili swoją wyprawę i ruszyli z pomocą do Revol i Mackiewicza.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że kipa przerwała wejście na K2, ale osiągnęła inny, ważniejszy szczyt. Dotarcie do Francuzki Elizabeth Revol nazwał szczytem bohaterstwa.

W sobotę wieczorem czasu miejscowego ratownicy dotarli helikopterem do obozu pierwszego. Mimo zmroku zdecydowali się rozpocząć akcję. Jako pierwsi wyruszyli Adam Bielecki i Denis Urubko. W ekspresowym tempie, po około 8 godzinach wspinaczki, Polacy dotarli do Francuzki, której udało się zejść do około 6000 metrów.