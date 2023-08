Morawiecki rzuca rękawicę Weberowi. Opublikował list

Premier Morawiecki opublikował zaproszenie do debaty adresowane do Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej (EPL). "Skoro Niemcy wybierają otwarte przyznawanie się do intencji ingerowania w polskie wybory, to ta kwestia powinna zostać przedyskutowana na forum publicznym" - czytamy.