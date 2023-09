"Szkaluje polski mundur". Mocne słowa Morawieckiego

- Powrót Tuska, to jest powrót Polski na zeszyt, nie chcemy tego - oświadczył premier. Zarzucił liderowi PO, że za jego rządów podniesiono Polakom wiek emerytalny, opracowano "plan wpuszczania do Polski nielegalnych imigrantów", a także przyjęto pobłażliwy stosunek do Rosji.