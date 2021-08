Morawiecki rozmawiał z szefem NATO. Polska odpowiedzialna za ewakuację 300 Afgańczyków

"Przewieziemy ich najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo" - napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki. Premier poinformował też o swojej rozmowie z szefem NATO, w trakcie której ustalono, że Polska przeprowadzi ewakuację 300 obywateli Afganistanu.