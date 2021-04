Morawiecki rozmawiał z Lewicą. A Biedroń wbił szpilę politykom PO

We wtorek Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczącej ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej. Premier przekazał, że poparcie dla rządu ws. unijnych funduszy zadeklarowała już Lewica. Decyzję ugrupowania skrytykowała m.in. Koalicja Obywatelska. - To jest sukces opozycji i przede wszystkim Polaków, którzy dostaną te pieniądze. Tu chodzi o pomoc ludziom, żeby te pieniądze trafiły tam, gdzie są bardzo potrzebne. Nie można się dzisiaj obrażać, że premier spotkał się z Lewicą, a nie z Platformą - powiedział w programie "Newsroom WP" Robert Biedroń. Europoseł Lewicy dodając, że "być może PO nie zabiegała o to równie mocno, co Lewica". - Okazaliśmy się skuteczną opozycją. Załatwiliśmy te pieniądze dla ludzi - podkreślił polityk.