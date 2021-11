Morawiecki w wywiadzie dla niemieckich mediów: poprzednia polityka uchodźcza okazała się błędem

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowej DPA po raz kolejny stwierdził, że Polska nie potrzebuje pomocy Frontexu do ochrony polsko-białoruskiej granicy. Wyraził zadowolenie z włączenia się UE do poszukiwania rozwiązaniu kryzysu na granicy, ale krytycznie odniósł się do rozmowy kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką.