Morawiecki pisze list do seniorów. "I o to właśnie chodzi"

Premier do seniorów ws. 14. emerytury

"Dlatego robimy wszystko, by takie historie nigdy nie miały miejsca" - dodaje. "To dzięki naszym działaniom przeciętna emerytura wzrosła aż o 600 zł. A to nie wszystko. Każdy senior w Polsce dostaje także 13. emeryturę" - pisze na łamach "SE" Morawiecki