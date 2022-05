Najnowszy sondaż. Rząd ma powody do radości

Jak podkreśla CBOS, w maju nieco wzrosło poparcie dla rządu. Do jego zwolenników zalicza się obecnie co trzeci badany (34 proc., o 3 punkty procentowe więcej niż w kwietniu). Przeciwnych rządowi jest 36 proc. respondentów (o 2 punkty mniej w stosunku do poprzedniego pomiaru). Grupa obojętnych wobec rządu również zmniejszyła się: z 28 do 26 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało 4 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).