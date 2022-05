Premier Morawiecki do seniorów: komu zaufacie, Tuskowi, który mówił o was "moherowe berety"?

- Liberałowie powiedzą, że 14. emerytura, którą dzisiaj przyjmujemy na Radzie Ministrów, to rozdawnictwo. Ja powiem, że to staranie o godność. Oni powiedzą, że nas na to nie stać, to fakt, kiedy oni rządzili, to nie było nas na to stać. Oni powiedzą, że państwo powinno być nocnym stróżem, nie wtrącać się, a ja powiem, że państwo powinno być państwem z sercem dla tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują - ocenił Morawiecki.