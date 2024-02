Morawiecki ocenił TVP. "Można było inaczej"

- Nie trzeba długich poszukiwań, żeby się przekonać, że byłem tam często negatywnie przedstawiany jako premier i źle pokazywany przez TVP. To chyba świadczy o tym, że telewizja nie była na usługach rządu. Moja walka o media publiczne wynika z pryncypiów – nie ma demokracji bez pluralizmu mediów. Jeśli TVN i TVN24 i neo-TVP, mówią bezkrytycznie to samo i zapraszają tych samych gości, to jest to działanie wbrew interesowi publicznemu - powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z serwisem businessinsider.com.pl.