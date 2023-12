Morawiecki o zamieszaniu w TVP. "Tak ostrych słów zwykle nie używam"

Zmiana w mediach w Polsce, w Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej, możliwa jest tylko poprzez ustawę. Wszelkie zmiany personalne, zgodnie z prawem, realizowane są poprzez Radę Mediów Narodowych - powiedział były premier Mateusz Morawiecki, pojawiając się przed siedzibą TVP. - Wszelkie zmiany dokonane przez ministra kultury są wyłącznie uzurpacją. Są bezprawnym aktem, absolutnie przypominającym to, co dzieje się na Białorusi. Wiecie państwo, że tak ostrych słów zwykle nie używam, ale takie siłowe wtargnięcie do władz telewizji publicznej jest aktem bezprawia - dodał Morawiecki. W rozmowie z dziennikarzami polityk PiS działania nowych władz w TVP uznał za "pierwszy krok w kierunku dyktatury".