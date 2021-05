Morawiecki o wsparciu dla młodych rodzin. Kluczowa jedna data

Prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński oświadczył w sobotę, że "dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tys. kredytu przez państwo, trzecie to 60 tys., kolejne do szóstego po 20 tys. - Razem do 160 tys. zł – zapowiedział Kaczyński.