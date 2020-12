Morawiecki o wprowadzeniu stanu wojennego i utracie ojca na lata

Mateusz Morawiecki o wprowadzeniu stanu wojennego

Morawiecki zaczyna swój wpis od zacytowania słów piosenki "Idą pancry na Wujek", które jego zdaniem bardzo dobrze obrazują to, co stało się w pierwszych dniach stanu wojennego. "'Przyszli nocą w uśpiony dom / Wyciągali nas chyłkiem, jak zbóje, / Drzwi zamknięte otwierał łom....'" – cytuje premier i przypomina, że 16 grudnia 1981 roku zginęło dziewięciu górników, a rannych zostało kolejnych 23 górników z kopalni Wujek, którzy stanęli w obronie "Solidarności". "Miałem wówczas nieco ponad 13 lat" – pisze obecny premier.

"Tej nocy ojca nie było w domu, bo rozwoził 'Biuletyn Dolnośląski'. Przed aresztowaniem uratował go... zamarznięty silnik 'malucha', którego nie udało się uruchomić i nie mógł wrócić do domu. Dla ojca był to początek ukrywania się, zaś dla nas, początek rozstania z nim, które trwało przez lata" – wspomina w swoim wpisie Mateusz Morawiecki.