Morawiecki o Tusku. Mocna odpowiedź z Platformy

Lider PO Donald Tusk w czwartek po południu umieścił w sieci nagranie uderzające w premiera Mateusza Morawieckiego w związku z podwyżkami cen gazu. Szef rządu w odpowiedzi nazwał szefa Platformy "premierem polskiej biedy". W Nowy Rok Tusk stwierdził, iż "to, że odpowiedzią na dramat tysięcy ludzi jest próba heheszków w internecie jest bardzo niestosowne i niepokojące". Do wymiany zdań odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef PO Bartosz Arłukowicz. - Dla mnie Mateusz Morawiecki jest dziś premierem upadłym. To jest premier, który - stojąc w obliczu ogromnych wyzwań, setek codziennych śmierci, inflacji, szalejącej drożyzny - rano, w dzień i w nocy ma na ustach nazwisko "Tusk". To pokazuje, że Morawiecki żyje w kompleksie Tuska i to go dewastuje, to uniemożliwia mu podejmowanie jakichkolwiek decyzji - stwierdził. - Problemem Polski jest to, że dziś Polską rządzą dwaj mężczyźni, którzy od lat żyją w kompleksie Tuska, jego działań, skuteczności, intelektu. Ten kompleks Morawieckiego i Kaczyńskiego wobec Tuska uniemożliwia im działania. To jest rząd upadły, ten rząd stracił sterowność - dodał Arłukowicz.