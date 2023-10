Morawiecki o emeryturach: Nie biorą się z nieba

To nie pierwsza wypowiedź premiera oskarżająca lidera PO i opozycję o to, że gdy tylko dojdzie do władzy, to ponownie podniesie wiek emerytalny. Nie pomagają stanowcze zapewnienia, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Morawiecki i inni politycy PiS wciąż przypominają, że "Tusk kazał pracować Polkom prawie do śmierci".