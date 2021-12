Morawiecki o decyzji KE: głęboko się nie zgadzam

Premier odesłał też do werdyktu TK z 2005 roku, z czasów, gdy kierował nim prof. Marek Safjan oraz do wyroków z 2010 i 20111 roku, gdy na jego czele stał prof. Andrzej Rzepliński. - Dlaczego o tym mówię? Bo niektórzy próbują nadać wyrokom Trybunału Konstytucyjnego zabarwienie polityczne. Jak porównamy te trzy wyroki, które dotyczyły relacji między prawem europejskim a Konstytucją RP, to zauważymy pewną ciągłość tych postanowień - tłumaczył premier.