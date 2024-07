Morawiecki nagrany w samolocie. "Co to się stało panie Mateuszu?"

Jeden z pasażerów wyciągnął telefon i zaczął nagrywać. W pewnym momencie słychać jak ktoś w tle zdobył się na odwagę i zwrócił się do polityka. - Panie Mateuszu, a co to się stało, że Ryanair? - spytał podróżny. Morawiecki spojrzał w jego stronę, uśmiechnął się niepewnie, ale nie odpowiedział ani słowem.