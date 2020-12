Morawiecki kontra Ziobro. Komisja Europejska działa w duchu zapowiedzi premiera

I formalnie ma rację. Potwierdzają to nie tylko wyroki Trybunału, ale też zapisy Traktatu Lizbońskiego. "Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań" - zapisano w nim. Z kolei "Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa w tej mierze ogólne kierunki polityczne" - tak zdefiniowano w traktacie rolę Rady.

Budżet UE. Adam Bielan ciepło o Angeli Merkel

Tuż po zakończeniu szczytu szefowa KE Ursula von der Leyen zapaliła zielone światło do tego, by sprawnie przeprowadzić całą procedurę przygotowania aktu wykonawczego konkluzji szczytu. Dlatego też spotkanie GRI było wyjątkowo zgodne.

Z kolei w piątek przygotowane przez tę grupę akty wykonawcze zostały zatwierdzone na szczeblu COREPER, a więc ambasadorów krajów UE. Teraz oczekują one tylko na posiedzenie Komisji Europejskiej, które odbędzie się w najbliższą środę. Ale podczas tego kolegium nie zostaną one nawet poddane pod głosowanie, po prostu zostaną przez komisarzy zatwierdzone.

Co na to Ziobro?

Skąd więc spokój Mateusza Morawieckiego, że zdołał on skutecznie zabezpieczyć się przed możliwością arbitralnego stosowania tego przepisu? Właśnie z powodu konkluzji Rady. Zapisano w nich wyraźnie, że ten mechanizm można stosować tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dochodzi do "wszelkiego rodzaju nadużyć finansowych, korupcji, konfliktów interesów”. W innych przypadkach nie może on być używany.

W sobotę dojdzie do spotkania kierownictwa Solidarnej Polski, podczas której zostanie dokonana ocena wyników szczytu UE – a także pozycji Polski po nim. Do tej pory retoryka czołowych polityków tej partii była jednoznacznie negatywna. Ale bardzo długo wtórował jej europoseł PiS (były minister spraw zagranicznych) Witold Waszczykowski, który w mediach społecznościowych mocno pisał o utracie przez Polskę suwerenności.

Jednak w piątek Waszczykowski zmienił zdanie. "Jeśli ten gość jest niezadowolony z porozumienia dot. budżetu Unii, to jestem spokojny, że to porozumienie jest korzystne dla polskich interesów” - napisał na Twitterze, dołączając do tego komunikatu link to tekstu o tym, że wynikami szczytu bardzo zawiedziony jest George Soros.