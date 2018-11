Morawiecki i Merkel: Polskę i Niemcy łączą wspólne interesy i wartości

Relacje Polski i Niemiec kwitną. Takie wrażenie można odnieść po konferencji prasowej premiera Morawieckiego i kanclerz Merkel w Warszawie. Politycy skupili się na gospodarce skrzętnie omijając wszelkie tematy niewygodne.

Dobre relacje podkreśliła Angela Merkel zwracając się do szefa polskiego rządu słowami "drogi Mateuszu". Politycy mówili o współpracy klimatycznej i obronnej. Sporo czasu poświęcili sprawom bezpieczeństwa i podkreślili, że łączy ich spojrzenie na rosyjską agresję na Ukrainę.

Zaskakująco pobieżnie przywódcy potraktowali ważny dla polski gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Morawiecki i Merkel stwierdzili jedynie, że zainteresowani są utrzymaniem roli Ukrainy jako kraju tranzytowego, a także zróżnicowaniem źródeł dostaw energii do Europy.

Szefowie rządów w Berlinie i Warszawie sprawiali nawet wrażenie zgodnych co do polityki migracyjnej i ochrony granic. Morawiecki podkreślił, że Polska zamierza dalej "pomagać na miejscu", czyli poza granicami UE, z kolei według Merkel, konieczne jest zahamowanie nielegalnej imigracji i uporządkowanie napływu imigrantów do Europy.