Morawiecki chwali Kaczyńskiego. Czarzasty: Opowieści Czerwonego Kapturka

- Jarosław Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa, które było widoczne w wielu wymiarach. I instytucjonalnym, i w odniesieniu do ludzi - stwierdził premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Łochowie na Mazowszu. O słowa te w programie "Tłit" w WP zapytał wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Nowej Lewicy prowadzący Patryk Michalski. - 1,6 mln ludzi żyje w Polsce w skrajnej biedzie, w tym 333 tys. dzieci. To są takie opowieści Czerwonego Kapturka przed pójściem do wilka. To nie ma nic wspólnego z prawdą - stwierdził Czarzasty. - Jak się rozkłada te wszystkie słowa premiera na fakty, na dane Głównego Urzędu Statystycznego, to te rzeczy nie działają. Nadal jest brak 1,5 mln mieszkań na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. To są bajki po prostu - ocenił słowa premiera polityk Nowej Lewicy. - "Za Donalda Tuska Polacy jeździli do Niemiec na szparagi. Ja bym chciał, żeby za Jarosława Kaczyńskiego Niemcy przyjeżdżali na jabłka i truskawki" - cytował dalej słowa premiera prowadzący program. - Niech mnie pan zwolni, proszę serdecznie, od komentowania jakichś fobii premiera - stwierdził Czarzasty. - To są jakieś bzdury. Ważne są te dane, które panu przedstawiam, dotyczące biedy, wykluczenia komunikacyjnego, dotyczące mieszkań, dotyczące poziomu służby zdrowia. Tak to wygląda naprawdę - dodał Czarzasty.