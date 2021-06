Morawiecki awansuje w PiS. Znacząca reakcja z obozu Ziobry

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w niedzielę, tuż po sobotnim Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, nowo ukonstytuowana Rada Polityczna partii ma zatwierdzić wybór Mateusza Morawieckiego na wiceprezesa PiS. - To jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Trudno żebym z pozycji Solidarnej Polski, koalicjanta, oceniał tę decyzję. To nie jest sprawa Solidarnej Polski. My zajmujemy się swoim ugrupowaniem, mamy konkretny program, który chcemy realizować - powiedział pytany o tą sprawę wiceminister klimatu z ramienia Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Gość programu "Newsroom" WP podkreślił też, że Jarosław Kaczyński, obecny lider PiS, wciąż jest "w dobrej formie".