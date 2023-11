Morawiecki apeluje do opozycji. Jest odpowiedź. "Z oszustami się nie rozmawia"

Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Premier zapewnia, że prowadzi rozmowy z politykami opozycji, jednak Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej temu zaprzecza. - To jest jedna wielka ściema i farsa. To jest farsa, która miała dać PiS-owi trochę czasu, aby jeszcze więcej wyprowadzić pieniędzy publicznych i jeszcze więcej gości usadzić w spółkach - mówił gość programu "Tłit". Stwierdził, że dwa dni po desygnowaniu, z klubu PiS odeszli posłowie Kukiz'15. - Efektem rozmów Morawieckiego jest to, że klub PiS jest coraz mniejszy - drwi Kierwiński. W poniedziałek premier wystosował apel do polityków opozycji i zaprosił ich do rozmów. Koalicja Obywatelska nie skorzysta jednak z tego zaproszenia. - Z oszustami się nie rozmawia. A Mateusz Morawiecki jest politycznym oszustem - mówił Kierwiński.

