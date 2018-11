MON: "Nie ukrywamy żadnych informacji o katastrofie myśliwca MiG-29"

"Jakiekolwiek twierdzenia, że informacje o katastrofie myśliwca MiG-29 są ukrywane lub sztucznie utajniane, są nieuzasadnione" - napisało Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Resort zapowiedział również wyciągnięcie konsekwencji, jeśli okaże się, że ktoś złamał procedury.

Przypomnijmy: do katastrofy myśliwca MiG-29 doszło ok. godz. 2.00 w nocy we wsi Sakówko pod Pasłękiem. Należał do pobliskiej bazy lotnictwa taktycznego w Malborku. Pilot katapultował się, ale nie przeżył. Okoliczności wypadku bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Tragedia mogła być większa, bo samolot rozbił się zaledwie 300 m od zabudowań mieszkalnych. Pisaliśmy o tym TUTAJ.